Giftiges Gas
Chempark Dormagen: 25 Menschen nach Austritt von phosgenhaltiger Lösung in Krankenhäuser gebracht

Nach einem Chemikalienaustritt im Chempark Dormagen in Nordrhein-Westfalen werden mindestens 25 Menschen im Krankenhaus behandelt.

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    Dabei handelt es sich einer Mitteilung zufolge um Beschäftigte des Chemparks. Aus bisher unbekannter Ursache sei eine phosgenhaltige Lösung ausgetreten. Der Einsatz der Werkfeuerwehr sei inzwischen beendet. In angrenzenden Wohngebieten seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Ursache übernommen.
    Phosgen wird laut dem Chempark Dormagen als Ausgangsstoff zur Herstellung von Vorprodukten für Pflanzenschutzmittel und Pharmazeutika genutzt. Das Gas ist hochgiftig und kann Lungenschäden verursachen.
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.