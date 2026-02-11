China meldet einen erfolgreichen Raketentest. (picture alliance / Xinhua News Agency / Han Qingce)

Wie die Behörde für bemannte Raumfahrt mitteilte, wurde am Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan der Flug der Trägerrakete "Langer Marsch 10" in niedriger Höhe geprüft. Der erste Flugtest dieses Raketenprototyps, der eines Tages Astronauten zum Mond bringen soll, verlief demzufolge nach Plan. Parallel führte die Raumfahrtbehörde einen sogenannten Abbruch-Test mit der Rückkehrkapsel des Raumschiffs "Mengzhou" durch. Mit diesem Raumschiff sollen sich Astronauten beim echten Start der Mondmission zu dem Erdtrabanten aufmachen.

Die chinesische Behörde sprach von einem "wichtigen Durchbruch" für die Entwicklung des bemannten Monderkundungsprogramms. Bis 2030 will die Volksrepublik ihre Mondmission vollbracht haben und plant in der weiteren Zukunft auch den Bau einer Mondbasis.

