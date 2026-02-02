Asien
China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande aus Myanmar hin

In China sind vier Mitglieder einer kriminellen Bande hingerichtet worden, die von Myanmar aus Online-Betrug begangen haben sollen.

    Peking: Das Emblem der Volksrepublik China prangt an der Großen Halle des Volkes.
    China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin. (Johannes Neudecker / dpa / Johannes Neudecker)
    Wie das Gericht in Shenzhen mitteilte, waren die Männer vergangenen November zudem wegen vorsätzlicher Tötung und Drogenschmuggel zum Tode verurteilt worden. Die Angeklagten gehörten alle zur Bai-Familie. Der ebenfalls verurteilte Patriarch des Clans war in der Haft gestorben.
    Vergangene Woche waren in China bereits elf Mitglieder eines anderen Familienclans hingerichtet worden, der in der Grenzstadt Laukkaing in Myanmar ein Onlinebetrugs- und Glücksspielnetzwerk errichtet hatte. In Onlinebetrugszentren werden die Mitarbeiter oft mittels Gewalt und Folter versklavt.
    Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.