Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Betroffenen sind das unter Korruptionsverdacht stehende Politbüro-Mitglied Ma Xingrui, der ehemalige Chef der Finanzaufsicht Li Yunze sowie sechs hochrangige Militärvertreter. Die Maßnahme gilt als weiterer Schritt in der jahrelangen Antikorruptionskampagne von Präsident Xi Jinping, in deren Verlauf zahlreiche Spitzenfunktionäre und Generäle ihrer Ämter enthoben wurden.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.