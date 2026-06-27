Asien
China schließt hochrangige Funktionäre und Generäle aus Volkskongress aus

China hat ein Mitglied des Politbüros sowie mehrere Generäle und Spitzenfunktionäre aus dem ‌Nationalen Volkskongress ausgeschlossen. ⁠

    Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping steht an einem Pult und hält eine Rede.
    Xi Jinping (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yan Yan)
    Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Betroffenen sind das unter Korruptionsverdacht stehende Politbüro-Mitglied Ma Xingrui, der ehemalige Chef der Finanzaufsicht Li Yunze sowie sechs hochrangige Militärvertreter. Die Maßnahme gilt als ⁠weiterer ⁠Schritt in der ⁠jahrelangen Antikorruptionskampagne von Präsident Xi Jinping, in deren Verlauf zahlreiche ⁠Spitzenfunktionäre und Generäle ihrer Ämter enthoben wurden.
    Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.