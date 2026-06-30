Gespräche in Brüssel

EU-Handelskommissar Sefcovic kündigte nach Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao eine engere Zusammenarbeit an. Beide Seiten fingen nun an, sich besser zu verstehen, sagte Sefcovic.
Brüssel wirft China vor, mithilfe von Staatshilfen chinesischen Unternehmen einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Zudem exportierten die EU-Mitgliedsstaaten zunehmend weniger nach China. Diese Entwicklung sei nicht nachhaltig, betonte Sefcovic.
Zuvor hatten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs für eine härtere Linie gegenüber China ausgesprochen. In den kommenden Monaten sollen Verhandlungsteams beider Seiten beraten, im Herbst soll es ein erneutes Treffen der Handelsminister geben.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.