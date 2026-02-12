Handelsstreit
China verhängt Zölle auf EU-Milchprodukte

China verhängt Zölle gegen eine Reihe von Milchprodukten aus der Europäischen Union.

    Unzählige Container stehen auf einem Terminal im Hamburger Hafen. Auf einem davon sind die Worte "China Shipping" zu lesen.
    China verhängt Zölle auf Milchprodukte aus der EU.
    Die Höhe liegt nach Angaben des Handelsministeriums in Peking zwischen 7,4 und 11,7 Prozent. Die Zölle gelten für bestimmte Käsesorten sowie für Milch und Sahne über einem gewissen Fettgehalt. Betroffen sind auch deutsche Produzenten.
    Peking begründet die Maßnahme mit unfairen Subventionen der Produkte. Dadurch würden chinesische Milchprodukte-Hersteller benachteiligt. Experten sehen in den Aufschlägen eine Gegenmaßnahme zu den im November 2024 eingeführten EU-Zöllen auf in China hergestellte Elektroautos.
    Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.