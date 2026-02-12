Handelsstreit

Die Höhe liegt nach Angaben des Handelsministeriums in Peking zwischen 7,4 und 11,7 Prozent. Die Zölle gelten für bestimmte Käsesorten sowie für Milch und Sahne über einem gewissen Fettgehalt. Betroffen sind auch deutsche Produzenten.
Peking begründet die Maßnahme mit unfairen Subventionen der Produkte. Dadurch würden chinesische Milchprodukte-Hersteller benachteiligt. Experten sehen in den Aufschlägen eine Gegenmaßnahme zu den im November 2024 eingeführten EU-Zöllen auf in China hergestellte Elektroautos.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.