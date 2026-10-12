Krieg im Nahen Osten

Bei einem Angriff auf den Flughafen von Riad waren gestern 12 Menschen getötet worden (Archivfoto vom 10.10.26). (IMAGO / Xinhua / Luo Chen)

Eine Sprecherin des Außenministeriums äußerte die tiefe Besorgnis Pekings über die Eskalation des Konflikts. Der Flughafen in Riad war in den vergangenen Tagen mehrfach angegriffen worden. Am Samstag wurden dabei zwölf Menschen getötet und über 300 weitere verletzt. Zu den Attacken bekannte sich die vom Iran unterstützte, militant-islamistische Huthi-Miliz.

Nach Angaben der ⁠staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA berieten die Außenminister Saudi-Arabiens und des Iran über die jüngste Eskalation des ​Konflikts. Der iranische Außenminister Araghtschi äußerte sich auf Telegram und erklärte, man sei bereit, einen Dialog zwischen Riad und den Huthi zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.