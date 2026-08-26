Das Außenministerium in Peking bezeichnete die US-Sanktionen als illegal. (imago images/Imaginechina-Tuchong via www.imago-images.de)

Washington hatte andere Staaten dazu aufgerufen, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Teheran abzubrechen. Das Außenministerium in Peking erklärte dazu, China werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen. Ein Sprecher bezeichnete die US-Sanktionen als illegal. Er betonte, die Zusammenarbeit zwischen China und dem Iran habe stets im Rahmen des Völkerrechts stattgefunden. Sie sollte nicht beeinträchtigt oder gestört werden.

China ist der wichtigste Handelspartner des Iran. Seit Kriegsbeginn verhängte Washington mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen wegen des Kaufs iranischen Öls.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.