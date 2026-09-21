Vor Trump-Xi-Treffen

Der amerikanische und der chinesische Präsident: Donald Trump und Xi Jinping (Archivbild) (imago / Xinhua / Yan Yan)

Wenige Tage vor dem USA-Besuch von Chinas Präsident Xi erklärte ein Sprecher des Außenministeriums, Peking sei bereit, den Dialog und die Zusammenarbeit zu verstärken und Differenzen angemessen beizulegen. Er sprach von einer "strategischen Stabilität" zwischen China und den USA.

Xi soll am Mittwoch auf einem Militärflughafen bei Washington landen. US-Präsident Trump will ihn dort persönlich empfangen. Für Donnerstag ist ein Gespräch der beiden Präsidenten im Weißen Haus geplant. Zu einem offiziellen Staatsbesuch war Xi dort zuletzt 2015 zu Gast. Danach war er zu anderen Anlässen in den USA, etwa 2023 zu einem Wirtschaftstreffen.

Bei dem Treffen der beiden Staatschefs dürfte es um die angespannten Handelsbeziehungen und Trumps Zollpolitik gehen. Darüber hinaus werden wohl auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie der Iran- und der Ukrainekrieg Themen sein.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.