China will auf Importe aus afrikanischen Staaten keine Zölle mehr erheben. (Andy Wong / AP / dpa / Andy Wong)

Staatliche Medien berichteten, die Regierung in Peking werde für die 53 Staaten, mit denen es diplomatische Beziehungen gebe, eine Nullzollregelung einführen. Im vergangenen Jahr hatte China den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt einen zollfreien Marktzugang zu seiner Volkswirtschaft gewährt.

In den vergangenen Jahren ist die Kreditvergabe der Volksrepublik an afrikanische Staaten einer Studie zufolge deutlich gesunken. 2024 waren es ⁠2,1 Milliarden Dollar, wie aus Daten der Boston University von Januar hervorgeht. Die Summe beträgt weniger als ein Zehntel des Höchststandes von rund 29 Milliarden Dollar im Jahr 2016. Der Untersuchung zufolge spiegelt ​dies ​Chinas Abkehr von großen ​Infrastrukturprojekten wider. Stattdessen konzentriere sich ‌das Land auf kleinere, rentablere Vorhaben.

