Wang Yi, Außenminister Chinas, spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Wang verwies in seinem Beitrag auf die US-Initiative für den sogenannten Friedensrat, den Kritiker als Konkurrenz zur UNO sehen. Er sagte, die führende Rolle der Vereinten Nationen müsse gestärkt werden. Ohne die UNO bestehe die Gefahr, dass das Recht des Stärkeren gelte. Es gäbe dann keine multilaterale Grundlage mehr.

Starmer erklärte, man könne Handlungsfähigkeit in einer gefährlichen Welt nicht mit Abkapselung erreichen. Deshalb wolle er deutlich machen, dass es keine britische Sicherheit ohne Europa und keine europäische Sicherheit ohne Großbritannien gebe. Das sei die historische Lektion und es sei heute die Realität, sagte Starmer.

