Neue Zolldaten

Neuwagen in der chinesischen Stadt Yantai warten auf Verschiffung. (Uncredited / CHINATOPIX / dpa)

Die neuen Zahlen dürften das angespannte Verhältnis Pekings mit einigen seiner Handelspartner weiter belasten. Kritiker werfen China vor, zum Ausgleich der schwachen Binnennachfrage internationale Märkte mit stark subventionierten Produkten zu fluten.

Als einer der Treiber der aktuell hohen Ausfuhren gilt der Boom von Künstlicher Intelligenz. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, sorgt dieser im Ausland für eine Nachfrage nach chinesischen Technologiegütern und Elektroprodukten. Im vergangenen Jahr erreichte China ein Rekord-Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar. Experten gehen davon aus, dass der Wert in diesem Jahr noch einmal übertroffen wird.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.