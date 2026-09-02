Wirtschaft 

Beide Länder unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Es verschafft China in einer Wirtschaftszone am Suezkanal, wo bereits 200 Unternehmen mit Investitionen in Höhe von rund vier Milliarden Dollar angesiedelt sind, einen weiter wachsenden Einfluss. Über die Unterzeichnung einer Reihe weiterer Abkommen wurden keine Details genannt. Ägyptens Staatschef al-Sisi hatte Xi in Kairo mit 21 Salutschüssen empfangen. Die Straßen waren chinesisch und ägyptisch beflaggt.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.