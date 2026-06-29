Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yan Yan)

Im Mittelpunkt der Unterredung dürfte der Krieg Russlands gegen die Ukraine stehen. Lukaschenko hatte den russischen Truppen gestattet, vom Territorium seines Staats aus die Ukraine anzugreifen, eine direkte Beteiligung an dem bewaffneten Konflikt aber abgelehnt. China präsentiert sich in dem Krieg als neutral. Die westlichen Verbündeten der Ukraine werfen Peking jedoch vor, Moskau zu unterstützen. Zuletzt war Lukaschenko im September 2025 in China zu Gast.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.