Chinas Staatschef Xi (IMAGO / SNA / IMAGO / Alexander Kazakov)

Zum Abschluss eines Gipfeltreffens im indischen Neu Delhi schlug Xi vor, dass sich die Mitgliedsstaaten über eine zentrale Plattform über die Entwicklung von KI austauschen. Außerdem sprach er sich für neue Sonderwirtschaftszonen aus. Es brauche ein solides Fundament für eine pragmatische Zusammenarbeit, erklärte Xi.

Die Staatengruppe aus führenden Schwellenländern hatte sich auf dem Gipfel über verschiedende Konflikte ausgetauscht und mit Blick auf den Nahen Osten zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Die russische Delegation teilte mit, China und Indien hätten zudem angeboten, eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg zu übernehmen.

Die BRICS-Staaten ​stehen für mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und fast ein Viertel der globalen Wirtschaftskraft.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.