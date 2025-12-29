Elektrofahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, setzte BYD bis Ende November rund 2,1 Millionen reine Elektrofahrzeuge ab. Der bisher führende US-Konzern Tesla verkaufte demnach in den ersten drei Quartalen 1,22 Millionen Fahrzeuge. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr werde die Zahl noch auf etwa 1,65 Millionen steigen, heißt es. Damit würden die Tesla-Absätze im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent sinken.

Tesla hatte unter dem politischen Engagement seines Chefs Elon Musk für US-Präsident Trump gelitten. Insbesondere in Europa brachen die Absätze ein.

