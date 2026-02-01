Einsparungen bei Sozialabgaben

Der CDU-Abgeordnete Radtke (Archivbild) (Jacob Schröter / dpa / Jacob Schröter)

Der CDA-Bundesvorsitzende Radtke sagte der Funke Mediengruppe, beim Wirtschaftsrat handele es sich um eine Gruppe Privilegierter, die ohne eigenen Beitrag anderen Verzicht vorschlüge. Er warnte seine Partei, die wiederholten Forderungen nach Einschnitten bei der sozialen Sicherung könnten Wähler abschrecken.

Der Wirtschaftsrat der CDU hatte sich zuvor laut Medienberichten in einer Agenda dafür ausgesprochen, die Mütterrente, die Rente mit 63 und die Grundrente zu streichen. In dem Papier hieß es weiter, Zahnbehandlungen sollten keine gesetzliche Krankenkassenleistung mehr sein. Kritik an dem Papier kam auch aus der SPD und der Linken.

