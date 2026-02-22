Nach KI-Bildern in "heute journal"

Die inzwischen vom ZDF abberufene USA-Korrespondentin Nicola Albrecht sei eine "tadellose, aufrechte Kollegin, die sich stets die schwierigsten Regionen ausgesucht" habe - das Heilige Land, China, Brandenburg, jetzt Trumps Amerika, meinte Kleber. Das ZDF habe den Fehler klar benannt und zu Recht angekündigt, zusätzliche Sicherungsmechanismen einzubauen. Ebenso wichtig sei nun jedoch, dass der Sender nicht in eine Atmosphäre der Verunsicherung abrutsche: "Jetzt ist es eine weitere Aufgabe der ZDF-Führung, dafür zu sorgen, dass sich in den Redaktionen nicht das Gift der Angst breitmacht."
In dem kritisierten Beitrag für das "heute journal" ging es um Abschieberazzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Dabei wurde an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Internet verwendet, weiteres Material war real, stammte aber aus dem Jahr 2022.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.