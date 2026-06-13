Fußball-WM

Beim WM-Spiel USA gegen Paraguay feiert der US-Amerikaner Folarin Balogun gemeinsam mit seinem Teamkollegen Chris Richards das dritte Tor seiner Mannschaft. (AP / dpa / Andre Penner)

Die USA gingen durch ein Eigentor von Damian Bobadilla in Führung (9.). Folarin Balogun von der AS Monaco erzielte zwei Tore (31., 45.+5). Für die Südamerikaner gelang Mauricio (73.) noch der Ehrentreffer. In der Nachspielzeit sorgte der Gladbacher Giovanni Reyna (90.+8) für den Endstand. Die USA können im nächsten Spiel gegen Australien in Seattle schon den Einzug in die K.o.-Phase perfekt machen. Paraguay steht gegen die Türkei unter Druck.

Co-Gastgeber Kanada holte mit dem 1:1 (0:1) gegen Bosnien-Herzegowina einen Punkt. In Toronto brachte Jovo Lukic Bosnien-Herzegowina in der 21. Minute in Führung, Cyle Larin (80.) gelang der Ausgleichstreffer. Durch das Remis erhielten sich beide Teams in der Gruppe B die Chance auf den erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde. Weitere Vorrundengegner sind Katar und die Schweiz, die heute aufeinandertreffen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.