Der Fußballtrainer Peter Hermann ist im Alter von 74 Jahren verstorben. (picture alliance / Wagner / Ulrich Wagner)

Er starb im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit, wie der Bundesligist Bayer Leverkusen unter Berufung auf die Familie mitteilte. Hermann war bei vielen Vereinen im Trainerteam – unter anderem bei Bayern München, Schalke, dem Hamburger SV und zuletzt bei Borussia Dortmund. Besonders eng verbunden war er mit Bayer Leverkusen. Der Verein würdigte Hermann als einen der renommiertesten und geschätztesten Co-Trainer Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.