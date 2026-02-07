Die SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Konkret kritisierte sie Forderungen etwa zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und Einschränkungen beim Recht auf Teilzeitarbeit. Derartige Überlegungen seien eine Abrissbirne für Arbeitnehmerrechte, so Bas.

Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil warnte in seiner Rede die Deutschen und Europäer vor Naivität in einer von Großmacht-Denken geprägten Welt. Klingbeil sprach sich für eine stärkere Zusammenarbeit in der Europäischen Union sowie für weitere Partnerschaften aus. Eine Agenda der Kooperation mit demokratischen Staaten könne ein Machtfaktor sein, betonte Klingbeil.

Themen der SPD-Vorstandsklausur sind das neue Grundsatzprogramm der Partei und die Vorbereitung auf die diesjährigen Landtagswahlen.

