Kritik an Klausurtagung

Britta Haßelmann von (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / Andreas Gora / Lenny Karpe)

Haßelmann sagte im Deutschlandfunk, es gebe in den bisherigen Vorschlägen nicht genug Klarheit zu diesem Thema . Zu einer diskutierten Abschaffung der Rente mit 63 ergänzte sie, ihre Partei wisse, dass man die jetzige Regelung nicht fortführen könne. Die Grünen-Politikerin warf den Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD vor, nach einer - Zitat - "Plauderrunde" enttäuschend wenig Ergebnisse vorweisen zu können und rief sie zu konkreten Vorschlägen auf.

Bei den Gesprächen der Vorsitzenden geht es um das im Koalitionsausschuss beschlossene Reformpaket für die Sozialsysteme. Zum Auftakt hatte es von den Fraktionsvorsitzenden geheißen, es brauche jetzt Kompromissbereitschaft innerhalb des Regierungslagers.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.