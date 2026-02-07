SPD-Vorstandsklausur

Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil spricht während der Jahresauftaktklausur des Parteivorstands. (dpa / Sebastian Gollnow)

Zudem plädierte Klingbeil für mehr Partnerschaften. Eine Agenda der Kooperation mit demokratischen Staaten könne ein Machtfaktor sein. Angesichts des Strebens der Großmächte nach ökonomischer Stärke und militärischer Macht müsse man aufpassen, dass man am Ende nicht der Dumme sei, sagte Klingbeil. Das liberale Zeitalter gehe vor unseren Augen zu Ende, warnte der SPD-Politiker, der von einem Angriff auf die Demokratie sprach.

Der SPD-Vorstand befasst sich auf einer zweitägigen Klausur unter anderem mit einem neuen Grundsatzprogramm. Die Co-Vorsitzende Bas warnte in ihrer Rede vor Einschnitten beim Sozialstaat. Generalsekretär Klüssendorf stimmte die Partei auf den Wahlkampf für die Landtagswahlen ein und zeigte sich optimistisch.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.