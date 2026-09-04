Unterstützer und Unterstützerinnen des Comedian Deniz Göktas demonstrieren für seine Freilassung. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abdullah Tepeli)

Das meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, die Grenzen der Kritik überschritten und den Präsidenten beleidigt zu haben. Zudem soll er die Bevölkerung zu Hass und Feindschaft angestachelt sowie Straftaten und Straftäter gelobt haben.

Stein des Anstoßes ist ein YouTube-Special von Göktas, das mehr als 14 Millionen Mal aufgerufen wurde. Der Comedian sitzt seit Anfang Juli in Untersuchungshaft. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.