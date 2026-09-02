Kreditwirtschaft

Commerzbank-Chefin ​Orlopp warnt vor einer übereilten Integration ihrer Commerzbank in die UniCredit. (picture alliance / dpa / Florian Wiegand)

Zugleich warnte sie auf einem Branchentreffen in Frankfurt am Main vor einer übereilten Integration. Es dürfe keine Wertvernichtung passieren, von der lediglich die Konkurrenz profitieren würde. Die Bundesregierung, die aktuell rund zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile hält, hatte ⁠zuletzt ihren Widerstand gegen eine Übernahme des deutschen Kreditinstitutes durch die italienische Großbank aufgegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird Finanzminister Klingbeil Mitte September UniCredit-Chef Orcel zu Gesprächen in Berlin empfangen.

Das Geldhaus aus Mailand hat sich inzwischen ​Zugriff auf fast die Hälfte der Aktien des Frankfurter Konkurrenten gesichert.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.