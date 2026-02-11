Die Commerzbank will eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit abwenden. (dpa / Frank Rumpenhorst)

Wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte, soll der Gewinn die bisherige Zielmarke von 3,2 Milliarden Euro noch übertreffen. So will man eine feindliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit noch abwenden. Vorstandschefin Orlopp sagte, der Aktienkurs habe sich mehr als verdoppelt. Die Commerzbank spiele jetzt in einer anderen Liga.

Unicredit ist mit gut 26 Prozent der Anteile größter Aktionär der Commerzbank und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent. Die Bundesregierung, die rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, lehnt eine Übernahme ab und will ihre Aktien nicht verkaufen.

