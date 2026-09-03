Frankfurt/Main

Commerzbank (dpa / Frank Rumpenhorst)

Hessens Ministerpräsident Rhein traf nach Angaben der italienischen Großbank Unicredit-Chef Orcel zum Gespräch. Das Unternehmen beschrieb den Austausch als "konstruktiv".

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fordert die hessische Landesregierung, dass für den Fall einer Übernahme der rechtliche Sitz der Commerzbank Frankfurt bleibt und die Bank als Aktiengesellschaft deutschen Rechts weitergeführt wird.

Bundesfinanzminister Klingbeil plant ein Gespräch mit Orcel Mitte September. Der Bund hält gut zwölf Prozent der Anteile an der Commerzbank.

Die italienische Unicredit hat sich im Laufe der Zeit durch Aktienkäufe und Optionen einen Anteil von fast 50 Prozent an der Commerzbank gesichert. Innerhalb der Commerzbank werden Massenentlassungen und Filialschließungen befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.