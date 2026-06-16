Auch wenn der Hersteller Computerspiele auslaufen lässt, müssen sie nicht dauerhaft bespielbar sein (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Channel Partners)

Damit erteilte die Behörde der Forderung einer Bürgerinitiative eine Absage. Rund 1,3 Millionen Unterzeichner einer Petition hatten verlangt, dass Spiele auch dann noch benutzbar bleiben müssen, wenn die Hersteller sie auslaufen lassen. Derzeit ist es verbreitete Praxis, dass Betreiber Server abschalten, auf die moderne Spiele angewiesen sind.

Die EU-Kommission begründete ihre Ablehnung, die Fälle gesetzlich zu regeln, unter anderem mit bestehenden europäischen Urheberrechten. Demnach könnten die Rechteinhaber allein über die Nutzungsbedingungen ihrer Werke bestimmen. Man wolle aber mit Vertretern der Branche und von Verbrauchern einen Dialog über einen Verhaltenskodex aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.