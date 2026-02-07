IW Corona, Ukraine, US-Zölle: Krisen kosteten Deutschland bisher fast eine Billion Euro
Krisen wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder der Zoll-Streit haben Deutschland fast eine Billion Euro gekostet. So hoch sei der Ausfall beim preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt der vergangenen sechs Jahre, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln mit.
Pro Erwerbstätigen entspreche dies einem Wertschöpfungsverlust von mehr als 20.000 Euro. Allein ein Viertel der Gesamtsumme sei auf das von Zollkonflikten mit der Regierung von US-Präsident Trump geprägte vergangene Jahr entfallen. Zum Vergleich: Die ökonomischen Kosten nach dem Platzen der Dotcom-Blase betrugen für die Jahre 2001 bis 2004 rund 360 Milliarden Euro, für die Finanzmarktkrise 2008/2009 waren es 525 Milliarden Euro.
