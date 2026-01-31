Flagge Costa Rica (Oliver Berg/dpa)

Umfragen zufolge hat die Kandidatin des konservativen Regierungslagers, Fernández, die größten Chancen. Sie kommt demnach auf etwa 40 Prozent Zustimmung. Zweitstärkster Kandidat in den Umfragen ist der Sozialdemokrat Ramos, der bei weniger als zehn Prozent steht.

Präsident Chaves darf gemäß der Verfassung Costa Ricas nach einer vierjährigen Amtszeit nicht noch einmal antreten. Die Wahllokale öffnen nach unserer Zeit zwischen 13 und 1 Uhr. Stimmberechtigt sind rund 3,7 Millionen Menschen in dem mittelamerikanischen Land.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.