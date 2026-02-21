Der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder und CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz (dpa / Kay Nietfeld)

In einer Gastrede zum Abschluss des zweitägigen CDU-Bundesparteitags forderte Söder die Schwesterpartei auf, gemeinsam für die Zukunft des Landes zu kämpfen. Spielchen untereinander brächten keinerlei Erfolg, warnte der bayerische Ministerpräsident. Dem wiedergewählten CDU-Chef Merz sicherte er die Unterstützung der CSU zu. Söder sagte wörtlich: "Wir unterstützen dich als Kanzler, gerne auch länger wenn du willst." Zugleich mahnte der CSU-Chef mehr Führung in der Bundesregierung an. Die Union habe die Bundestagswahl gewonnen. Sie sei die Nummer eins.

