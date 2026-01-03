Verteidigungspolitik

Auch in diesem Jahr findet die Winterklausur der CSU-Bundestags-Landesgruppe i Kloster Seeon statt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Mehrere Medien zitieren aus einem Positionspapier für die anstehende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, wonach die Truppe ein Arsenal mit weitreichenden Präzisionswaffen erhalten soll. Konkret aufgeführt werden etwa Marschflugkörper, Drohnen, kleine Lenkflugkörper und Hyperschallraketen. Auch Defensiv- und Aufklärungsfähigkeiten sollen ausgebaut werden. Dazu listet das CSU-Papier ein Luftverteidigungssystem nach Art des israelischen "Iron Dome" mit mindestens 2.000 Abfangraketen auf. Zudem soll die Ostsee lückenlos ‍mit Unterwasserdrohnen überwacht werden.

Zur Sicherung und Erhöhung der Schlagkraft wird darüber hinaus der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gefordert.

