Der CSU-Vorsitzende Markus Söder empfängt am Abend Michael Kretschmer. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Parteichef Söder will zum Auftakt den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer von der CDU in der CSU-Parteizentrale begrüßen. Am Montag wird der österreichische Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Stocker in Bayern erwartet.

Seit dem Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nimmt auch intern die Kritik an Bundeskanzler Merz zu. Söder hielt sich bisher mit kritischen Äußerungen über Merz zurück, forderte allerdings einen Kurswechsel in der Politik der Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.