Sozialreformen

Hans Reichhart, CSU (picture alliance / Geisler-Fotopress / Thomas Bartilla / Geisler-Fotopres)

Im Bayerischen Rundfunk forderte der CSU-Schatzmeister, Reichhart, die Leistung zu streichen. Das CSU-Vorstandsmitglied betonte, für ihn sei wichtig, bei der Reform des Sozialstaats bei Null zu starten. Mit Blick auf die Mütterrente forderte Reichhart wörtlich - "heilige Kühe wie diese zu opfern."

Die erweiterte Mütterrente sieht einen halben Rentenpunkt mehr für Frauen vor, die vor 1992 Kinder bekommen haben. CSU-Chef Söder hatte die Ausweitung gegen Bedenken von CDU und SPD im Koalitionsvertrag durchgesetzt. CSU-Vize Weber hatte sich ebenso wie die Junge Union unlängst von der Leistung distanziert.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.