"Unerwünschte Organisation"

Präsident Mukherjee sagte, nach der Einstufung zur unerwünschten Organisation sehe man sich dazu gezwungen. Die vom Justizministerium verhängte Maßnahme kommt einem Betätigungsverbot gleich. Russische Staatsbürger, die mit dem DAAD Kontakt haben, riskieren eine strafrechtliche Verfolgung.
Bundesaußenminister Wadephul forderte Russland auf, das Betätigungsverbot zurückzunehmen. Die Maßnahme sei völlig unbegründet und auf das Schärfste zu verurteilen.
Der DAAD hat seit 2022 - mit Beginn des Großangriffs auf die Ukraine - keine deutschen Stipendiaten mehr nach Russland entsandt. Russen stand der Weg an deutsche Hochschulen aber weiterhin offen.
