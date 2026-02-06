Gesundheit

Laut der Krankenkasse DAK sind schätzungsweise 750.000 Minderjährige betroffen. Fast elf Prozent der Schulkinder säßen oft oder sehr oft als Passivraucher im Auto, für rund 36 Prozent treffe das manchmal zu.
Die Zahlen ergeben sich aus einer Befragung von 26.500 Schülern in 14 Bundesländern.
DAK-Vorstandschef Storm und Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin von der Decken fordern ein Rauchverbot im Auto bei Anwesenheit von Minderjährigen. In anderen europäischen Länder gebe es das bereits.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.