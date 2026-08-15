Rhythmische Sportgymnastik

Darja Varfolomeev hat ihren Titel in der Rhythmischen Sportgymnastik verteidigt. (Marijan Murat / dpa )

In der ausverkauften Frankfurter Festhalle unterliefen der Athletin vom TSV Schmiden vor 4.250 Zuschauern zunächst leichte Schwächen mit dem Reifen, mit dem Ball präsentierte sie sich dann aber enorm stark.

Auf Zwischenrang drei liegend startete sie in ihre Keulenübung, bewies erneut eindrucksvoll ihre Klasse - und übernahm die Führung. Auch bei ihrer finalen Vorstellung mit dem Band behielt Varfolomeev die Nerven und ließ sich danach von keiner Konkurrentin mehr vom Spitzenrang verdrängen.

Die gebürtige Russin feierte in Frankfurt ihren dritten WM-Titel im Mehrkampf hintereinander: Schon 2023 in Valencia und 2025 in Rio de Janeiro hatte sie jeweils gesiegt. Varfolomeev hat am Sonntag drei weitere Chancen auf WM-Gold: In den Gerätefinals tritt sie mit dem Reifen, dem Ball und dem Band an, mit den beiden letzteren Geräten ist sie die Titelverteidigerin. Für die Entscheidung mit den Keulen hatte sie sich überraschend nicht qualifizieren können.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.