Zverev schlug in Halle/Westfalen die kroatische Nummer eins Dino Przmic mit 6:2, 6:4. Der US-Open-Sieger sicherte somit den für das Weiterkommen nötigen dritten Sieg. Zuvor hatten Krawietz und Pütz mit 7:5, 6:2 gegen Nikola Mektic und Mate Pavic gewonnen. Das letzte Spiel zwischen Daniel Altmaier und Matej Dodic hat somit keine Relevanz für das Endergebnis.
Deutschland wird im November in italienischen Bologna die Endrunde bestreiten. Im vergangenen Jahr war das deutsche Davis-Cup-Team im Halbfinale an Spanien gescheitert.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.