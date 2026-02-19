Deutsche Bahn-Tochter

Das Logistikunternehmen DB Cargo erhält EU-Beihilfen. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Das betreffe fast alle Bereiche, etwa Fahrbetrieb, Disposition, Planung, die Verwaltung sowie den Vertrieb und die IT. Der Stellenabbau ist Teil eines Umstrukturierungsplans, mit dem der neue Firmenchef das defizitäre Unternehmen wieder in die Spur bringen will. Noch in diesem Jahr muss DB Cargo infolge eines EU-Beihilfeverfahrens wieder schwarze Zahlen schreiben. Osburgs Vorgängerin, Nikutta, war im Oktober abberufen worden. Auch sie wollte den Konzern neu aufstellen, musste aber gehen, nachdem ihr Sanierungskonzept in einem externen Gutachten durchgefallen war.

