Wie sein Sohn dem MDR mitteilte, starb er gestern im Alter von 83 Jahren. Vogel, der den Spitznamen "Matz" hatte, war Rekordspieler in der höchsten Spielklasse der DDR, der Oberliga. In 440 Partien schoss der Stürmer für Karl-Marx-Stadt und Carl Zeiss Jena 188 Tore. Er wurde Meister und Pokalsieger. Zudem traf Vogel 35 Mal in 100 Länderspielen für die DDR. 1964 und 1972 gewann er Olympia-Bronze. Vogel galt in den 70er Jahren als einer der besten Linksaußen der Welt. Nach seiner Spielerkarriere war er als Trainer aktiv - unter anderem in Köln, Hannover, Jena, Magdeburg, Dresden und in Togo, wo er die Nationalmannschaft betreute.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.