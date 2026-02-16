Nach Merz-Rede

Mehr Atomwaffen für Europa? (picture-alliance / dpa)

Zudem verfügten Frankreich und Großbritannien bereits darüber. Außerdem gebe es den Schutzschirm der USA, den niemand in Washington infrage stelle. Auch der CDU-Außenpolitiker Laschet dämpfte die Erwartungen. Es sei zwar richtig, kein Thema zu tabuisieren. Dass man jetzt aber als Erstes über Möglichkeiten einer deutschen Beteiligung an Atomwaffen diskutiere, habe keine Priorität. Eine solche Frage stehe in den nächsten Wochen oder Monaten nicht zur Entscheidung an.

Bundeskanzler und CDU-Chef Merz hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, dass er mit Frankreichs Präsident Macron erste Gespräche über eine europäische nukleare Abschreckung aufgenommen habe.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.