Die Koalition hat eine Neuregelung der Krankschreibung vereinbart. (picture alliance / Westend61 / Daniel Ingold)

Der FDP-Vorsitzende Kubicki forderte die Koalition auf, das Vorhaben aufzugeben. Die Debatte zeige, dass Probleme in Deutschland nur noch über Nachweis- und Dokumentationspflichten gelöst werden sollten, sagte er der "Rheinischen Post". Am Ende stünden mehr organisatorischer Aufwand, mehr Bürokratie und viel Frustration. Er schlug stattdessen vor, dass Arbeitgeber einen steuerfreien Bonus zahlen dürften, wenn sich Arbeitnehmer nicht krank meldeten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wiese, sagte, Arbeitsministerin Bas habe Recht, wenn sie bei der Krankschreibung eine pragmatische Lösung einfordere und tarifvertragliche Abweichungen weiterhin möglich machen wolle.

Bas hatte die zwischen Union und SPD verabredete Regelung infrage gestellt. Vertreter von CDU und CSU reagierten darauf ablehnend.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.