Kraftstoffpreise

Anke Rehlinger (imago / Political-Moment)

Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD bekräftigte die Forderung ihrer Partei nach einem Preisdeckel und einer Übergewinnsteuer. Steigende Benzin- und auch Gaspreise erforderten eine politische Antwort der Bundesregierung, sagte Rehlinger der Rheinischen Post.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche - CDU - hatte gestern Forderungen nach einem neuen Tankrabatt zurückgewiesen. Sie sagte den Sendern RTL und NTV, die Koalition sehe dafür keine finanziellen Spielräume. Sie sprach sich stattdessen für Direktzahlungen an Geringverdiener aus. Der Grünen-Vorsitzende Banaszak forderte ein vergünstigtes Deutschlandticket.

Der Verband Fuels und Energie rechnet nach eigenen Angaben frühestens im nächsten Jahr mit einer Normalisierung der Energiepreise. Voraussetzung dafür sei aber eine Deeskalation im Nahen Osten.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.