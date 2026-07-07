Symbolbild zur Illustration des Themas (dpa picture alliance / Bernd Wüstneck)

Das Parlament entscheide über Arbeitszeiten, während die Länder für Öffnungszeiten zuständig seien, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. In beiden Fällen sei er für eine großzügige Ausweitung bisheriger Regelungen. Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels forderte eine völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. Von Gewerkschaftsseite kam Widerspruch. Verdi-Vorständin Zimmer sagte, der Sonntag sei für die Beschäftigten der einzige verlässlich planbare freie Tag, an dem Zeit für körperliche und mentale Entlastung in diesem anstrengenden Job bleibe. Längere Ladenöffnungszeiten brächten nicht automatisch mehr Umsatz. Auch der Sozialverband Deutschland und die Kirchen lehnen Ladenöffnungen an Sonntagen ab.

Hintergrund der Debatte sind Pläne der schwarz-roten Koalition, Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken ab kommendem Jahr längere Öffnungszeiten an Sonntagen zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.