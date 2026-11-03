US-Kongresswahlen

Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses in Washington. (AFP / JEMAL COUNTESS)

Die Demokraten hoffen, beide Kongresskammern von den Republikanern zurückerobern zu können, um den Handlungsspielraum von Präsident Trump zur Mitte seiner zweiten Amtszeit deutlich einzuschränken. Die Demokraten könnten dann etwa neue Finanzmittel im Parlament blockieren und Untersuchungsausschüsse einsetzen. Trump wiederum könnte gegen parlamentarische Vorhaben der Demokraten regelmäßig sein Veto einlegen.

Wahlanalysten erwarten Zugewinne für Demokraten

Viele Wähler sind unzufrieden mit der Politik des US-Präsidenten; die hohen Lebenshaltungskosten und der Krieg gegen den Iran ‌machen ihnen Sorgen. Experten gehen daher von ⁠Zugewinnen für die oppositionellen Demokraten aus. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Mittwoch erwartet. Bei einem knappen Ergebnis könnte es auch mehrere Tage dauern, bis feststeht, wer die Mehrheit in den beiden Kammern hält. Die Zwischenwahlen sind traditionell ein Stimmungstest für die Regierung des Präsidenten.

Neu gewählt werden zudem die Gouverneure in 36 Bundesstaaten. In Kalifornien wird außerdem über eine Reichensteuer abgestimmt, in Idaho und drei weiteren Bundesstaaten entscheiden die Bürger über Abtreibungsregeln.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.