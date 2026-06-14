Das Treffen der Staats- und Regierungschefs führender Industrienationen beginnt morgen im französischen Evian. Da Frankreich nach Angaben der Genfer Stadtregierung keine Proteste duldet, findet die Großdemonstration im 50 Kilometer entfernten Genf statt.
Die Kundgebung wurde von einer Koalition aus rund 60 verschiedenen Gruppen organisiert. Die Polizei hatte sich auf rund 50.000 Teilnehmende eingestellt.
Vor der Demonstration hatten hunderte Geschäftsleute und Hoteliers in Genf ihre Schaufenster mit Sperrholz verbarrikadiert. 2003 war es bei Protesten gegen das Gipfeltreffen in Evian zu Gewalt und Plünderungen gekommen.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.