Nach Wahl in Sachsen-Anhalt

In Frankfurt am Main waren nach Angaben der Polizei rund 2.500 Menschen auf der Straße. Auch in Berlin und Mainz kamen demnach Hunderte zusammen, um sich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD auszusprechen.
Die Wahl war auch in Sachsen-Anhalt von mehreren Kundgebungen und Protesten begleitet worden. Die Polizei rechnet mit weiteren Demonstrationen.
Vor dem Brandenburger Tor in Berlin ist für heute eine große Protestaktion angekündigt, die Polizei geht von 5.000 Teilnehmenden aus.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.