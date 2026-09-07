Nach Wahl in Sachsen-Anhalt
Demonstrationen gegen AfD in Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz und Hessen

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt haben in mehreren Bundesländern Menschen gegen die AfD protestiert.

    Viele Menschen stehen auf einem Platz, einige halten Plakate und Banner hoch. Auf einem Plakat weit vorne steht "Nie wieder 33".
    In Frankfurt am Main protestierten nach der Wahl rund 2.500 Menschen gegen die AfD. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)
    In Frankfurt am Main waren nach Angaben der Polizei rund 2.500 Menschen auf der Straße. Auch in Berlin und Mainz kamen demnach Hunderte zusammen, um sich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD auszusprechen.
    Die Wahl war auch in Sachsen-Anhalt von mehreren Kundgebungen und Protesten begleitet worden. Die Polizei rechnet mit weiteren Demonstrationen.
    Vor dem Brandenburger Tor in Berlin ist für heute eine große Protestaktion angekündigt, die Polizei geht von 5.000 Teilnehmenden aus.
    Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.