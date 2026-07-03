Der bundesweite Protest bei Mercedes-Benz richtet sich gegen den Sparkurs des Unternehmens. (Focke Strangmann / dpa / Focke Strangmann)

Der Aufruf zu den Demonstrationen kommt von der IG Metall. Kundgebungen gibt es unter anderem an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim. In Düsseldorf will IG Metall-Chefin Benner sprechen. Der Protest bei Mercedes soll der Auftakt für weitere Aktionen sein. Die IG Metall kündigte einen "heißen Sommer" für die Autobranche an.

Der Vorstand von Mercedes hatte jüngst ein Ende der 35-Stunden-Woche angekündigt, außerdem wird eine für Juli vorgesehene Sonderzahlung auf 2027 verschoben.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.