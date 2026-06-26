In eigener Sache

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Der gebürtige Österreicher war ab 1974 Redakteur im Studio Berlin des Deutschlandfunks. Über viele Jahre prägte er die Berichterstattung über die DDR, in der er als Jugendlicher und Student gelebt hatte. Bekannt wurde er unter anderem durch die Deutschlandfunk-Sendung "Presseschau aus Ost-Berliner-Zeitungen", die er mit seiner markanten Stimme präsentierte. Auch nach 1990 war er bis zu seinem Ruhestand 2003 ein aufmerksamer journalistischer Begleiter deutsch-deutscher Themen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.