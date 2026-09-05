Fernsehen und Bühne

Der Schauspieler Michael Mendl ist tot (Transmedial/ Mendl-Festspiele)

Mendl galt als einer der prägendsten Charakterdarsteller des deutschen Fernsehens. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen Auftritte in Serien wie "Der Alte", "Tatort"" und der ZDF-Reihe "Frühling". Er spielte auch in Kinofilmen wie "Der Untergang" und "Barfuss" und war in der Netflix-Serie "Dark" zu sehen. Auch auf der Bühne stand Mendl lange Jahre.

Immer wieder spielte Mendl historische Figuren. Für seine Rolle als ehemaliger Kanzler Willy Brandt im Film "Im Schatten der Macht" gewann er eine Goldene Kamera. Im Dokudrama "Karol Wojtyla" spielte er Papst Johannes Paul II. und im Drama "Die Gustloff" einen Kapitän.

Erst spät kam Mendl zum Film. Da habe er wahnsinnig Glück gehabt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview im Jahr 2019. In Fernsehfilmen spielte er durchaus den TV-Charmeur. Aber Mendl fand, er sei kein strahlender Liebhaberheld. "Sondern ich bin ein Charakterheld. Ich spiele die schweren, auch die bösen Rollen."

In den vergangenen Jahren erkrankte Michael Mendl mehrfach an Krebs.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.